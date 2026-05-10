Около 80 тысяч человек могли сбежать из ВСУ с начала 2026 года. Об этом свидетельствуют подсчеты на основе данных украинских правоохранительных органов, депутатов Верховной рады и местных СМИ.
Судя по опубликованным данным, с января части самовольно покинули от 70 до 80 тысяч украинских военнослужащих. Общее число беглецов из ВСУ может превышать 250 тысяч человек. При этом Генпрокуратура Украины до октября 2025 года ежемесячно публиковала данные о дезертирах и военных, самовольно оставивших части. Однако затем перестала делать это, объяснив решение вопросами нацбезопасности.
К моменту прекращения публикаций из украинских частей в среднем бежали по 17−18 тысяч человек в месяц. В октябре показатель превысил 20 тысяч. По сведениям депутатов и украинских военных, уровень дезертирства либо остается на этом уровне, либо уже превышает его.
Согласно данным Минобороны Украины, к середине января 2026 года число беглецов составляло около 200 тысяч человек. При этом ежемесячно возвращались только 3−4 тысячи. С учетом новых случаев общее число дезертиров может достигать 250−270 тысяч.
Ранее французская газета Le Monde сообщала о резком росте числа украинских военных, самовольно покидающих части. По данным издания, многие солдаты изнурены затянувшимся конфликтом, а судебная система уже не справляется с потоком таких дел. Из-за этого часть дезертиров фактически возвращается к гражданской жизни и вовсе не опасается задержания.