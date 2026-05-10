Около 80 тысяч человек сбежало из ВСУ с начала 2026 года

Судя по опубликованным данным, с января части самовольно покинули от 70 до 80 тысяч украинских военнослужащих. Общее число беглецов из ВСУ может превышать 250 тысяч человек. При этом Генпрокуратура Украины до октября 2025 года ежемесячно публиковала данные о дезертирах и военных, самовольно оставивших части. Однако затем перестала делать это, объяснив решение вопросами нацбезопасности.