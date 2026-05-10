100 кораблей Гонконга и 2300 моряков оказались заблокированы в Ормузском проливе

По его словам, если на каждом корабле находится примерно по 23 члена экипажа, то общее число застрявших моряков достигает 2300 человек. Выводить суда из зоны конфликта сейчас крайне рискованно — высока вероятность обстрелов.
«Речь идёт о 100 судах, и если учесть, что на каждом из них примерно по 23 моряка, то получается, что на гонконгских судах застряли 2300 моряков», — заявил глава ассоциации в разговоре с South China Morning Post.
Главная задача на данный момент — обеспечить экипажи провизией, питьевой водой и психологической поддержкой. Несмотря на то, что лишь небольшое число судов получило физические повреждения, люди испытывают колоссальный стресс на фоне постоянных атак и новостей о новых ударах между США и Ираном.
Пекин уже призвал все стороны как можно скорее восстановить безопасное и бесперебойное судоходство через стратегически важный пролив.
Ранее стало известно, что президент США Трамп пригрозил Ирану новой операцией в Ормузе, если переговоры с Ираном не принесут результата. Соединённые Штаты начали операцию по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив 4 мая. Однако уже на следующий день глава Белого дома объявил о её временной приостановке.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.