Дуров: Франция занимается тем же, в чем обвиняет Маска и его соцсеть X

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что власти Франции сами занимаются тем, в чем обвиняют американского предпринимателя Илона Маска и его соцсеть X. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Дуров отметил, что французское правительство обвиняет X и Маска в незаконном сборе персональных данных, обработке данных без должной защиты, извлечении информации из автоматизированных систем и нарушении тайны электронных коммуникаций. Однако Париж и сам пытается давить на платформы свободного слова под удобным предлогом.
«Французское правительство обвиняет X и Илона Маска в тех самых вещах, которыми занимается само французское правительство», — написал Дуров.
Дуров подчеркнул, что Telegram поддерживает X в этом споре. Он призвал «свободный мир» встать на сторону Маска и его платформы.
Немногим ранее Дуров сообщил, что расследование против него во Франции включает более дюжины обвинений. По словам основателя Telegram, каждое из них может грозить сроком до 10 лет тюрьмы. Так он прокомментировал решение Минюста США не помогать Франции в расследовании в отношении соцсети X.