Украина считает себя обманутой Брюсселем после того, как глава Евросовета Антониу Кошта заявил о подготовке к переговорам с Россией. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик жестко раскритиковал европейских чиновников.
«Киеву будет только хуже. Ведь сперва Кошта и другие евробюрократы советовали Киеву отправлять своих молодых мужчин умирать, а теперь шепчутся о мире с Россией», — приводит его слова РИА Новости.
Филиппо отметил, что многие представители Брюсселя раньше призывали продолжать боевые действия и мешали мирным инициативам. Теперь же они заговорили о диалоге с Москвой. Политик назвал такую позицию циничной и подчеркнул, что европейским чиновникам на самом деле не нужен никакой мир.
