«Даже союзники признали». В США сделали заявление о территориях Украины

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Киев не сможет вернуть потерянные земли в конфликте с Москвой, пишет The American Conservative.

Источник: © РИА Новости

«Украина не вернет свои утраченные территории. Это уже признали даже ее самые близкие союзники», — говорится в публикации.

Как указал обозреватель, ВСУ терпят поражение, не имея возможностей как-то переломить ход конфликта в свою пользу. Кроме того, страна не станет частью ни Североатлантического альянса, ни Европейского союза, а режим Владимира Зеленского находится на грани краха.

Автор статьи также отметил удручающую ситуацию с демографией.

«Перспективы Украины в военном, политическом и демографическом планах становятся хуже, несмотря на заявления ее ярых западных сторонников», — резюмировал обозреватель.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше