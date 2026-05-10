«Украина не вернет свои утраченные территории. Это уже признали даже ее самые близкие союзники», — говорится в публикации.
Как указал обозреватель, ВСУ терпят поражение, не имея возможностей как-то переломить ход конфликта в свою пользу. Кроме того, страна не станет частью ни Североатлантического альянса, ни Европейского союза, а режим Владимира Зеленского находится на грани краха.
Автор статьи также отметил удручающую ситуацию с демографией.
«Перспективы Украины в военном, политическом и демографическом планах становятся хуже, несмотря на заявления ее ярых западных сторонников», — резюмировал обозреватель.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.