43 человека задержали на праздновании Дня Победы в Берлине

В Берлине людей задерживали за российскую и советскую символику во время празднования Дня Победы.

Источник: Комсомольская правда

В Берлине во время мероприятий ко Дню Победы задержали 43 человека. Об этом сообщила полиция немецкой столицы в соцсети X.

По данным правоохранителей, было зафиксировано 25 нарушений «запрета на российскую, советскую и белорусскую символику» у военных мемориалов. Кроме того, полиция сообщила об одном несанкционированном пролете беспилотника.

«На данный момент в 43 случаях были предприняты меры по ограничению свободы», — говорится в сообщении полиции.

Напомним, 9 мая в Берлине состоялось шествие «Бессмертного полка». Участники прошли с портретами родных и близких от Бранденбургских ворот до советского мемориала в Тиргартене. В акции также участвовал посол России в Германии Сергей Нечаев. После минуты молчания люди еще долго не расходились, фотографировались, обменивались историями о своих близких и исполняли советские песни.