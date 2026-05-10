43 человека задержали на праздновании Дня Победы в Берлине

Напомним, 9 мая в Берлине состоялось шествие «Бессмертного полка». Участники прошли с портретами родных и близких от Бранденбургских ворот до советского мемориала в Тиргартене. В акции также участвовал посол России в Германии Сергей Нечаев. После минуты молчания люди еще долго не расходились, фотографировались, обменивались историями о своих близких и исполняли советские песни.