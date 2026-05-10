Заявление Владимира Путина о том, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер стал бы предпочтительным переговорщиком между Россией и Европой, вызвало оживленную дискуссию среди читателей издания Die Welt. Многие комментаторы выразили поддержку этой идее и назвали Шрёдера «последним хорошим канцлером».
Один из пользователей под ником Filipp P. высоко оценил политический стиль Шрёдера. Он напомнил, что экс-канцлер инициировал реформы, последствия которых Германия ощущала долго после ухода Ангелы Меркель.
«Его политический подход был долгосрочным: Шрёдер мыслил в категориях эпох, а не избирательных циклов. Это отличает его от современных такс, которые погрязли в мелочах повседневной политики и в конечном итоге ничего не добились», — приводит цитату пользователя РИА Новости.
Еще один комментатор отметил, что Шрёдер стал бы подходящим партнером на переговорах. Он добавил, что после всех последовавших катастроф многие немцы вспоминают экс-канцлера с ностальгией и считают его последним достойным главой правительства. Другой пользователь написал, что Германию никогда не волновал статус Украины как бывшей советской республики.
«Для нас важны продуктивные отношения с Россией. Мы видим, к чему ведет это вмешательство — что вскоре мы уже не сможем сами себя контролировать», — заключил читатель Die Welt под ником Reinhold K.
Глава МИД Эстонии раскритиковал экс-канцлера Германии за хорошие слова о России.