Иран поздравил Ливитт с рождением дочери и напомнил о жертвах в школе в Минабе

«Те 168 детей, которых ваш босс ликвидировал в школе в Минабе и которых вы оправдали, тоже были детьми. Когда вы целуете своего ребенка, подумайте о матерях этих детей», — говорится в сообщении в соцсети Х (бывш. Twitter).
Ливитт 7 мая сообщила о рождении дочери. Пресс-секретарь рассказала, что их семья наслаждается каждым моментом с новорожденной, и поблагодарила всех, кто молился за нее во время беременности.
Для атаки были использованы ракеты Tomahawk. Церемония прощания с погибшими школьницами, на которую пришли тысячи людей, состоялась 3 марта. При этом телеканал NBC News 6 марта рассказал, что представители Белого дома признали удары Соединенных Штатов в районе школы. Однако ответственность Вашингтона не подтвердил постпред США при ООН Майкл Уолтц.