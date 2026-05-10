Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран поздравил Ливитт с рождением дочери и напомнил о жертвах в школе в Минабе

Посольство Ирана в Армении 10 мая поздравило пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт с рождением дочери, одновременно напомнив об атаке США по иранской школе для девочек.

Источник: Reuters

«Те 168 детей, которых ваш босс ликвидировал в школе в Минабе и которых вы оправдали, тоже были детьми. Когда вы целуете своего ребенка, подумайте о матерях этих детей», — говорится в сообщении в соцсети Х (бывш. Twitter).

Ливитт 7 мая сообщила о рождении дочери. Пресс-секретарь рассказала, что их семья наслаждается каждым моментом с новорожденной, и поблагодарила всех, кто молился за нее во время беременности.

Атака на начальную школу для девочек в Минабе была совершена 28 февраля — в день, когда США и Израиль начали против Ирана военную операцию. В ходе произошедшего погибли минимум 170 человек, включая несовершеннолетних.

Для атаки были использованы ракеты Tomahawk. Церемония прощания с погибшими школьницами, на которую пришли тысячи людей, состоялась 3 марта. При этом телеканал NBC News 6 марта рассказал, что представители Белого дома признали удары Соединенных Штатов в районе школы. Однако ответственность Вашингтона не подтвердил постпред США при ООН Майкл Уолтц.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше