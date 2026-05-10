Сальдо: правый берег Херсонщины мечтает жить без насилия и унижений от Киева

Жители правобережной части Херсонской области хотят вернуться к нормальной жизни без насилия и унижений со стороны Киева. Об этом ТАСС заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, население правого берега находится под постоянным давлением киевского режима. Так, людям все сложнее говорить о чем-либо открыто, а гуманитарная обстановка остается тяжелой.
«Мужчин ловят для мобилизации, людей запугивают, гуманитарная ситуация тяжелая. Но базовое ожидание у людей одно — нормальная жизнь без обстрелов, насилия, мобилизационных облав и унижения», — подчеркнул Сальдо.
Губернатор добавил, что запросы жителей по разные стороны Днепра сейчас отличаются. На левобережье, в Геническе, люди уже живут в российской правовой, социальной и административной системе. Там, по словам Сальдо, ждут безопасности, стабильной работы служб, восстановления, развития экономики, дорог, медицины, школ и рабочих мест.
Немногим ранее Сальдо рассказывал об обстановке в Херсоне. Он подчеркивал, что население живет в состоянии постоянного страха и усталости. По его словам, из города поступают сведения о давлении со стороны украинских силовиков, мобилизационных облавах и размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой.