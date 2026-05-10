Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тегеране заявили, что США потерпели поражение в войне против Ирана

Представитель Армии Ирана Мохаммад Акраминия подвёл жёсткие итоги недавнего вооружённого конфликта с Соединёнными Штатами и Израилем. По его словам, Вашингтон не добился ровным счётом ничего.

«Если мы хотим дать оценку, мы должны отметить, что противник не достиг ни одной из своих ранее определённых целей и потерпел поражение в этой войне», — заявил Акраминия в интервью агентству IRNA.

Он также добавил, что агрессивные действия США в регионе привели к обратному эффекту — они лишь укрепили единство и сплочённость внутри Ирана.

Ранее Life.ru писал, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф обсудили с премьер-министром Катара возможность заключения сделки с Ираном для прекращения войны. В попытке добиться прорыва объединились сразу несколько влиятельных игроков на Ближнем Востоке. К посредническим усилиям Дохи подключились Пакистан, Египет, Турция и Саудовская Аравия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше