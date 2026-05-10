UKMTO: У берегов Катара неизвестный снаряд попал в грузовое судно

У побережья Катара произошёл чрезвычайный инцидент с участием гражданского судна. Британское управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило о прямом попадании неустановленного боеприпаса в грузовое судно.

Источник: Life.ru

Атака случилась утром к северо-востоку от Дохи. Капитан корабля доложил об ударе неизвестного снаряда.

К счастью, никто из членов экипажа не пострадал. Однако после взрыва на палубе вспыхнул небольшой пожар — его быстро потушили собственными силами.

Какая именно страна или группировка стоит за обстрелом, пока не уточняется. Расследование продолжают профильные ведомства.

Ранее Life.ru писал, что 100 кораблей Гонконга, на которых находится около 2300 моряков, оказались заблокированы в Ормузском проливе. Выводить суда из зоны конфликта сейчас крайне рискованно из-за высокой вероятности обстрелов.

