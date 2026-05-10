Президент Колумбии Петро сравнил действия Нетаньяху с преступлениями Гитлера

Петро напомнил, что от действий Нетаньяху, как и от действий Гитлера, страдает огромное число людей.

Президент Колумбии Густаво Петро сравнил действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом он написал в соцсети X.

Петро также заявил, что испанский конкистадор Эрнан Кортес проводил геноцид, который можно сопоставить с действиями Нетаньяху. По словам колумбийского лидера, число жертв Кортеса и Гитлера исчислялось миллионами.

«Эрнан Кортес проводил геноцид, сопоставимый по масштабам с тем, что совершил Нетаньяху, а то и хуже», — написал Петро.

Так президент Колумбии отреагировал на сообщение испанской газеты El País. Издание писало, что председатель автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо обвинила президента Мексики Клаудию Шейнбаум в том, что та «выдворила» ее из страны после споров вокруг завоевания Америки и фигуры Кортеса.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог отказался помиловать Нетаньяху по делу о коррупции. Сначала он захотел добиться процесса посредничества и соглашения о признании вины. При этом президент Израиля стремится укрепить единство в стране и пока предпочитает решать вопрос через переговоры.