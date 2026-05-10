Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив для судов, поддерживающих санкции США

Иран заявил, что может ограничить проход судов через Ормузский пролив для стран, которые присоединятся к санкционной политике США против Тегерана. С соответствующим предупреждением выступил представитель армии страны Мохаммад Акраминия.

По его словам, речь идёт о возможных ограничениях для судов государств, которые поддержат санкционную политику США в отношении Тегерана. Он подчеркнул, что подобные страны могут столкнуться с затруднениями при проходе через Ормузский пролив — один из ключевых морских маршрутов для мировой торговли нефтью. В иранской армии увязали возможные меры с действиями Вашингтона и его союзников, усиливающих давление на исламскую республику.

Ранее сообщалось, что Иран сохраняет влияние в районе Ормузского пролива за счёт тактики «москитного флота» — сети небольших быстроходных катеров, находящихся в распоряжении Корпуса стражей исламской революции. Такие боевые суда размещены вдоль южного побережья страны и скрываются в защищённых бухтах, пещерах и подземных укрытиях.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
