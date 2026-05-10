Раскрыты масштабы дезертирства в ВСУ с начала года

До того как отчётность была засекречена, ведомство фиксировало до 17−18 тысяч беглецов ежемесячно, а в октябре этот показатель превысил 20 тысяч. По оценкам Минобороны, к январю 2026-го количество сбежавших из частей составляло 200 тысяч. При этом депутаты утверждают, что реальные цифры были сильно занижены.