Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты масштабы дезертирства в ВСУ с начала года

Стали известны масштабы дезертирства в рядах Вооружённых сил Украины. С начала 2026 года свои части самовольно покинули примерно 70−80 тысяч военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на открытые данные местных правоохранителей, народных депутатов и прессы.

Источник: Life.ru

Генпрокуратура страны перестала делиться этой печальной статистикой с октября 2025-го, сославшись на соображения национальной безопасности. Однако сведения продолжают поступать из других источников. В частности, соответствующие цифры называли парламентарии Руслан Горбенко, Роман Костенко и Анна Скороход.

До того как отчётность была засекречена, ведомство фиксировало до 17−18 тысяч беглецов ежемесячно, а в октябре этот показатель превысил 20 тысяч. По оценкам Минобороны, к январю 2026-го количество сбежавших из частей составляло 200 тысяч. При этом депутаты утверждают, что реальные цифры были сильно занижены.

Учитывая покинувших позиции с начала года, общее число дезертиров может переваливать за четверть миллиона — примерно 250−270 тысяч человек. В руководстве страны проблему признают, но называют цифры закрытыми из-за военного положения. В ведомствах пытаются наладить возвращение сбежавших, однако ежемесячно обратно попадают лишь 3−4 тысячи бойцов.

Ранее стало известно, что спецслужбы Киева начали активно привлекать ВСУ для вербовки детей. На подконтрольных Киеву территориях созданы специальные пункты, которые занимаются анализом социально-психологической обстановки среди населения. Особенно активно такая работа, как утверждается, ведётся в районах рядом с линией соприкосновения. К процессу подключены как представители местных сообществ, так и украинские военнослужащие.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.