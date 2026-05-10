Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране заявили о подготовке нового оружия на случай повторного нападения США

ТЕГЕРАН, 10 мая. /ТАСС/. Иран подготовил для США «неожиданные варианты» в случае повторного нападения на исламскую республику, включая новую технику и оружие. Об этом заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

Источник: Reuters

«Если [США] снова допустят ошибку и нападут на нашу страну, то обязательно столкнутся с неожиданными вариантами. Они будут включать в себя более совершенную и новую технику, новые методы ведения войны и, самое главное, новые сферы», — сообщил Акранимия в интервью агентству IRNA.

Если конфликт затронет эти новые сферы, то Тегерану удастся «застать врага врасплох», поскольку Вашингтон не сможет предвидеть такого развития событий, утверждает представитель иранской армии.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше