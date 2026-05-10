Власти Эстонии потребовали от Украины большего контроля над дронами

Министры обороны Эстонии и Украины в последний раз вели переговоры неделю назад, когда один дрон ненадолго вошел в эстонское воздушное пространство, указывает ERR. По словам Ханно Певкура, обсуждались меры профилактики против незапланированного вторжения БПЛА в воздушное пространство. «В них встроены так называемые kill switch — автоматические системы уничтожения. Если видно, что дрон отклоняется от курса, можно дистанционно уничтожить его», — отметил Певкур.