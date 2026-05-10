Путин назвал погибшего Али Лариджани мудрым и дальновидным политиком

Президент России Владимир Путин 9 мая выразил соболезнования в связи со смертью секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, назвав его мудрым и дальновидным политиком.

Источник: Reuters

«Господин Лариджани, который, к сожалению, ушел из жизни, очень жаль, это был человек, с которым можно было вести конструктивный диалог, он умел слушать, слышал, реагировал на всё», — слова российского лидера опубликованы на сайте Кремля.

Как рассказал Путин, изначально все стороны — США, Иран и Израиль — согласились на вывоз обогащенного урана. Однако позже Вашингтон ужесточил позицию и потребовал вывозить уран только на территорию США. В ответ Иран также изменил позицию.

Лариджани, приезжавший в Москву, предложил создать совместное предприятие на территории Ирана для разбавления урана. Путин ответил, что Россия не против, но усомнился, что США и Израиль согласятся. В итоге переговоры зашли в тупик.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац 17 марта заявил, что Лариджани был убит в результате израильского удара. Президент США Дональд Трамп 6 мая в ходе беседы с журналистами заявил, что иранская сторона якобы согласилась на отказ от ядерного оружия. Кроме того, он добавил, что за последние 24 часа США провели очень хорошие переговоры с Ираном.

Позже член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Исламской Республики Бехнам Саиди 7 мая опроверг заявление президента Трампа о вывозе урана из страны. Саиди добавил, что такие вопросы, как право на обогащение, полная отмена санкций и освобождение собственности страны, не подлежат обсуждению.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше