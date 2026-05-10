Путин назвал погибшего Али Лариджани мудрым и дальновидным политиком

«Господин Лариджани, который, к сожалению, ушел из жизни, очень жаль, это был человек, с которым можно было вести конструктивный диалог, он умел слушать, слышал, реагировал на всё», — слова российского лидера опубликованы на сайте Кремля.
Лариджани, приезжавший в Москву, предложил создать совместное предприятие на территории Ирана для разбавления урана. Путин ответил, что Россия не против, но усомнился, что США и Израиль согласятся. В итоге переговоры зашли в тупик.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац 17 марта заявил, что Лариджани был убит в результате израильского удара. Президент США Дональд Трамп 6 мая в ходе беседы с журналистами заявил, что иранская сторона якобы согласилась на отказ от ядерного оружия. Кроме того, он добавил, что за последние 24 часа США провели очень хорошие переговоры с Ираном.
Позже член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Исламской Республики Бехнам Саиди 7 мая опроверг заявление президента Трампа о вывозе урана из страны. Саиди добавил, что такие вопросы, как право на обогащение, полная отмена санкций и освобождение собственности страны, не подлежат обсуждению.