Мединский прокомментировал заочный приговор на Украине

В пятницу офис генерального прокурора Украины сообщил, что суд на Украине заочно осудил Мединского и ректора МГИМО МИД Российской Федерации Анатолия Торкунова на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества за издание учебника по истории РФ.
«Кажется, такого приговора “за учебники” история еще не знала», — написал помощник президента в своем канале на платформе «Макс», комментируя решение суда Украины.
Также Мединский привел один из пунктов обвинения: детям «через учебные материалы навязывались тезисы о так называемых “братских народах”.
«Значит, история — это оружие. И в прокуратуре Украины не такие уж дураки сидят. Понимают. И, судя по реакции, боятся», — подчеркнул председатель РВИО.
В то же время Мединский поделился, что получил письмо от бойцов с линии боевого соприкосновения, в котором они передали, что в минуты отдыха слушают его «Рассказы из русской истории».
«Лично этих парней не знаю, но желаю им одного: вернуться домой с Победой! Как возвращались их деды и прадеды. Если наша работа хоть каплю им помогает, значит, мы живем не зря», — заключил помощник президента.
Обвинительный приговор Мединскому и Торкунову был вынесен за работу над учебником для 11-го класса «История. История России. 1945 год — начало XXI века». В сообщении, опубликованном на сайте украинского генпрокурора, говорится, что они обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Учебник называется «одним из инструментов российской информационной политики» в новых регионах Российской Федерации.
В учебник истории, над изданием которого работал Мединский, вошли такие темы, как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, санкционное давление. С 1 сентября 2023 года новое учебное пособие для 11-х классов начали применять во всех школах России, всего было поставлено более 755 тысяч экземпляров.