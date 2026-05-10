FT: ФРГ попытается убедить Трампа продать ракеты Tomahawk

ЛОНДОН, 10 мая. /ТАСС/. Германское правительство надеется убедить администрацию президента США Дональда Трампа согласиться на продажу дальнобойных ракет Tomahawk и пусковых установок Typhon. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По их информации, для решения вопроса возобновления поставок с США министр обороны ФРГ Борис Писториус запланировал поездку в Вашингтон, но немецкие чиновники не уверены, согласится ли на встречу глава Пентагона Пит Хегсет.

Один из источников газеты утверждает, что ФРГ готова предложить США гораздо более высокую сумму за эту сделку из-за «соблазна решить проблему одними лишь деньгами» на фоне публичного конфликта между лидерами стран.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц упрекнул США в том, что у них нет четкой стратегии по войне с Ираном и что Тегеран «унижает» Вашингтон своей переговорной тактикой. Вскоре после этого Трамп, который раньше позитивно отзывался о Мерце, выступил с критикой в его адрес и объявил о намерении отозвать часть военных из Германии. Также СМИ сообщали, что Вашингтон планирует отказаться от размещения в стране дальнобойных ракет, в том числе Tomahawk.

Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
