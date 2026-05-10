Кремль призвал Армению дать разъяснения из-за визита Зеленского

«Конечно, наверное, ожидали бы все-таки каких-то разъяснений от Еревана», — сказал он.
Песков назвал «ненормальным» предоставление Ереваном «площадки для абсолютно антироссийских высказываний», поскольку, по его мнению, это «не вяжется с духом отношений наших с Ереваном».
Пресс-секретарь Владимира Путина пояснил, что Москве непонятно, почему премьер-министр Никол Пашинян не пытался «сбалансировать» эти высказывания.
«Мы не понимаем, почему из Армении звучат антироссийские высказывания. Вот этого мы не понимаем. А почему глава правительства Армении не пытается как-то это сбалансировать своими заявлениями? Вот это пока мы не можем объяснить», — добавил Песков.
Однако он отметил, что проводить саммит Армения — ЕС — это «абсолютно суверенное право» Еревана. «Все-таки это саммит весьма представительный, нормальное явление. Армения придерживается многовекторности в своей внешней политике. Это абсолютно суверенное право Армении собирать такие саммиты. Проводить саммит Армения — Евросоюз — это тоже абсолютно нормально», — сказал пресс-секретарь.
Песков подчеркнул, что для Москвы главное, чтобы Ереван не занимал антироссийскую позицию.
