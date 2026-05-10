Посол РФ в ФРГ: Москва не собирается воевать с НАТО

«Мы не хотим войны с НАТО, не говоря уже о войне с Германией», — сказал он. В то же время, по его словам, в последнее время часто слышны разговоры о так называемом совместном «ядерном щите». «Это не шутки», — отметил дипломат. «Если речь заходит о расширении ядерной угрозы, то возникает совершенно иная стратегическая ситуация в Европе», — пояснил Нечаев, добавив, что в таком случае России приходится напоминать о своей ядерной доктрине.