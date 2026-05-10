13 мая президент Турции посетит Казахстан с государственным визитом

АСТАНА, 10 мая — Sputnik. 13—14 мая по приглашению Касым-Жомарта Токаева Астану с государственным визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Акорда.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

«Главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Президенты также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией», — говорится в сообщении.

Затем 15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран — участниц Организации тюркских государств. Тема саммита — «Искусственный интеллект и цифровое развитие».

Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше