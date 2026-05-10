Ушаков: без вывода войск ВСУ из Донбасса переговоры зайдут в тупик

Переговоры по Украине зайдут в тупик, если Киев не выполнит ключевое условие Москвы — вывод войск из Донбасса, заявили в Кремле. Днем ранее Владимир Путин выразил уверенность, что «дело в украинском конфликте идет к завершению». Теперь же в Москве уточнили: пока ВСУ не оставят Донбасс, урегулирование останется "на одном и том же месте", и украинские власти это понимают.