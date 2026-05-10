В Иране назвали, на чем сосредоточен мирный план, переданный для США

По словам собеседника, свое предложение Иран передал официально через пакистанских посредников.
О том, что Тегеран ответил на последнее предложение американской стороны, также пишет Tasnim со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел республики. Агентство, однако, не привело деталей.
Ранее, 6 мая, Axios узнал, что США и Иран близки к заключению краткого меморандума о взаимопонимании, который должен зафиксировать прекращение конфликта на Ближнем Востоке и определить рамки дальнейших переговоров по ядерной программе. Позднее, 9 мая, о приближении сторон к заключению меморандума, сообщила The Wall Street Journal (WSJ).
По данным Axios, проект документа предусматривает приостановку обогащения урана Ираном, поэтапное снятие санкций США, разблокировку части иранских активов, а также смягчение ограничений на судоходство через Ормузский пролив. По версии WSJ, меморандум состоит из 14 пунктов.
Накануне днем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает получить ответ Ирана на американское предложение по прекращению конфликта до конца дня.
Между тем Anadolu писало, что Пакистан рассчитывает принять второй раунд переговоров между США и Ираном на следующей неделе.