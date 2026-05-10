Филиппо раскритиковал ЕС и призвал Францию выйти из объединения

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию выйти из Европейского союза, раскритиковав энергетическую политику ЕС, санкции против России и ограничения Брюсселя в сфере экономики и энергетики.

Источник: Reuters

«Нужно выходить из ЕС! Поскольку из-за ЕС нам приходится платить слишком много за электричество из-за европейского рынка электроэнергии, мы не можем снизить НДС на энергоносители», — написал он в соцсети X.

Филиппо отметил, что, помимо прочего, Франция не может покупать «дешёвый российский газ и нефть из-за абсурдных санкций». Кроме того, по его словам, Брюссель выступает против строительства новых французских ядерных реакторов.

Ранее политик заявил, что Франции следует приостановить санкции против российской нефти и газа на фоне нестабильности мировых энергорынков.