Филиппо раскритиковал ЕС и призвал Францию выйти из объединения

«Нужно выходить из ЕС! Поскольку из-за ЕС нам приходится платить слишком много за электричество из-за европейского рынка электроэнергии, мы не можем снизить НДС на энергоносители», — написал он в соцсети X.
Филиппо отметил, что, помимо прочего, Франция не может покупать «дешёвый российский газ и нефть из-за абсурдных санкций». Кроме того, по его словам, Брюссель выступает против строительства новых французских ядерных реакторов.
Ранее политик заявил, что Франции следует приостановить санкции против российской нефти и газа на фоне нестабильности мировых энергорынков.