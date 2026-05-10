Орбан призвал новые власти Венгрии отстаивать интересы страны в отношениях с ЕС

«Новички должны очень четко понимать одну вещь: если вы не будете бороться за Венгрию в Брюсселе, брюссельцы вас просто растопчут. Отказ от наших патриотических принципов и национального суверенитета за деньги или политическое одобрение был бы исторической ошибкой. Нельзя позволять иностранной элите решать наше будущее за нас», — написал экс-премьер в Х.
Орбан и его партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» потерпели сокрушительное поражение на парламентских выборах 12 апреля. Вместе со своими младшими партнерами по правящей коалиции — христианскими демократами — они смогли получить в высшем законодательном органе страны лишь 52 места из 199 и перешли в оппозицию.
141 депутатский мандат достался партии «Тиса», ее лидер евродепутат Петер Мадьяр был избран новым премьер-министром Венгрии в ходе голосования в парламенте 9 мая. В своей предвыборной программе, первых интервью после победы и инаугурационной речи он обещал восстановить нормальное взаимодействие с партнерами по Евросоюзу, но руководствоваться в первую очередь интересами своей страны.