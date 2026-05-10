WSJ сообщила о пропаже Хаменеи в самый неподходящий момент для Ирана

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пропал именно тогда, когда переговорщикам он «нужен больше всего», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских и иранских чиновников.
Отсутствие верховного лидера становится все большей проблемой для Тегерана на переговорах с Вашингтоном о прекращении войны, указывает газета. В иранском руководстве возникли разногласия по поводу того, насколько далеко они готовы зайти, чтобы заключить соглашение с США. Сторонники жесткой линии критикуют более умеренных иранских политиков, в первую очередь спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, считая его слишком склонным к компромиссам.
Некоторые радикальные политики даже разместили в социальных сетях посты с просьбой к Хаменеи хотя бы высказаться по поводу переговоров в голосовом сообщении, пишет WSJ.
В прошлом верховный лидер был окончательным арбитром в принятии решений, касающихся национальной безопасности. Так, чтобы положить конец ирано-иракской войне в 1980-х годах, аятолла Рухолла Хомейни, первый верховный лидер Ирана, принял трудное решение прекратить боевые действия, но сравнил это с самоубийством. Али Хаменеи, отец нынешнего верховного лидера, публично одобрил переговоры, которые привели к соглашению 2015 года с мировыми державами о смягчении санкций в обмен на ограничение ядерного оружия, прежде чем одобрить само соглашение, напоминает издание.
Иранское правительство так и не публиковало новых изображений Моджтабы Хаменеи. Все официальные изображения, включая фотографию профиля в его аккаунте в X и пропагандистские щиты на улицах Тегерана, по всей видимости, были созданы или отредактированы с помощью искусственного интеллекта, предполагает WSJ.
Иранские чиновники даже не обнародовали аудиозапись нового лидера, как это иногда делал бывший верховный лидер, когда его безопасность была под угрозой. Многие иранцы задаются вопросом, жив ли он вообще, отмечает газета.
Иранские чиновники объясняют отсутствие Хаменеи тем, что тот старается не привлекать к себе внимания ради собственной безопасности. В четверг президент Масуд Пезешкиан заявил, что недавно провел двух с половиной часовую встречу с Хаменеи, но не уточнил, когда и где она состоялась.
«Пезешкиан пытается убедить как оппозицию режима, так и его сторонников в том, что Моджтаба скрывается ради своей безопасности, а не потому, что он мертв. Это важно, потому что Исламская Республика работает над сделкой», — пояснил доцент Университета Теннесси в Чаттануге Саид Голкар.
В пятницу глава протокольной службы в канцелярии верховного лидера Мазахер Хоссейни рассказал, что Хаменеи получил ранения коленной чашечки и спины.
«Враг пытается, используя различные предлоги, получить его аудио- или видеозапись, чтобы использовать ее в своих целях. В надлежащее время он сам обратится ко всем вам», — утверждает Хоссейни.
CNN в то же время со ссылкой на источники сообщал, что Хаменеи участвует в формировании военной стратегии Ирана и помогает определять подход к переговорам с США, но его влияние на оперативные решения ограниченно. По данным телеканала, иранский лидер не использует электронные средства связи и взаимодействует только через личные встречи или курьеров.
Агентство Reuters, в свою очередь, отмечало, что убийство Али Хаменеи привело к установлению иного порядка, в котором доминирует Корпус стражей исламской революции (КСИР), а роль его сына сводится лишь к легитимизации решений, принимаемых генералами.