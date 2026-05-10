Трамп заявил, что США намерены заняться вопросом Кубы

«Эта страна уже годами пребывает в упадке. Прежде, чем заняться одним, мы покончим с другим», — заявил он в интервью программе Full Measure, рассуждая о дальнейших мерах своей администрации в отношении Кубы. На вопрос о том, поддерживает ли американское руководство контакт с властями Кубы, Трамп заявил, что «этим занимается [госсекретарь США] Марко Рубио».
5 марта американский лидер сообщил, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля Трамп объявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой».
Как сообщил 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель, Гавана и Вашингтон провели переговоры, которые «были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям». При этом, как проинформировал в феврале портал Axios со ссылкой на источники, госсекретарь США тайно обсуждает с внуком Рауля Кастро Раулем Гильермо Родригесом Кастро будущее острова.