Министр обороны Латвии подал в отставку после инцидента с БПЛА

7 мая в Латвии упали два беспилотника, один из них — на территории нефтебазы в городе Резекне. Местные власти заявили, что дроны летели со стороны России. Минобороны России сообщило, что в этот момент средства ПВО засекли военные самолеты и шесть БПЛА в небе Латвии, затем объекты пропали с радаров. Российское ведомство утверждало, что сбитый беспилотник принадлежал ВСУ и что готовилась атака на объекты в районе Санкт-Петербурга.