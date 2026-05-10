Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр обороны Латвии подал в отставку после инцидента с БПЛА

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе в отставку. Премьер-министр Эвика Силиня потребовала, чтобы он покинул пост после удара беспилотников Вооруженных сил Украины по нефтехранилищам в Латвии.

Источник: Reuters

«Я принял решение уйти с должности министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию», — сказал Спрудс на пресс-конференции (цитата по LSM).

«Андрис Спрудс потерял мое доверие и доверие общественности. Отныне оборонным сектором должен руководить профессионал», — написала Эвика Силиня в соцсети Х. По ее мнению, недавний инцидент с беспилотниками показал, что военное руководство Латвии «не смогло выполнить свое обещание о безопасном небе».

Премьер-министр предложила занять пост министра обороны полковнику Райвису Мелнису, и тот согласился. «Его предыдущий опыт службы в национальных Вооруженных силах, военное образование в Лондоне и текущая работа на Украине дают уверенность в том, что оборона страны будет осуществляться грамотно», — добавила Эвика Силиня.

7 мая в Латвии упали два беспилотника, один из них — на территории нефтебазы в городе Резекне. Местные власти заявили, что дроны летели со стороны России. Минобороны России сообщило, что в этот момент средства ПВО засекли военные самолеты и шесть БПЛА в небе Латвии, затем объекты пропали с радаров. Российское ведомство утверждало, что сбитый беспилотник принадлежал ВСУ и что готовилась атака на объекты в районе Санкт-Петербурга.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше