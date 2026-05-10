Министр обороны Латвии заявил об уходе в отставку после ЧП с дронами

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс ушёл в отставку из-за инцидента с беспилотниками. По данным LSM, БПЛА, вторгшиеся в латвийское небо 7 мая, не были перехвачены. Спрудс объяснил своё решение желанием оградить армию от политических баталий.

Источник: Life.ru

«Я принял решение уйти с поста министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию», — сказал он на пресс-конференции.

Напомним, на территорию Латвии залетели несколько украинских дронов, летевших атаковать Россию. В городе Резекне БПЛА повредили четыре резервуара на нефтебазе, а ещё один врезался в пассажирский поезд. МИД Латвии выразил протест временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину. А МИД Украины допустил, что дроны могли сбиться с курса из-за работы российской ПВО.

