Politico сообщило о новом витке напряженности между США и Китаем

США за несколько дней до встречи Трампа и Си ввели санкции против китайских компаний, обвинив их в помощи Ирану со спутниковыми данными и закупках нефти через сеть независимых НПЗ- «чайников».

Источник: Reuters

Отношения США и Китая вступили в новый виток напряженности из-за обвинений Вашингтона в помощи Ирану, пишет Politico. За несколько дней до встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином американский Госдепартамент ввел санкции против трех китайских компаний.

Под ограничения попали Meentropy Technology (Hangzhou) Co. Ltd, The Earth Eye и Chang Guang Satellite Technology Co. По версии Вашингтона, они предоставляли Ирану спутниковые снимки, которые использовались для ударов по американским военным на Ближнем Востоке.

«Соединенные Штаты продолжат принимать меры для привлечения к ответственности базирующихся в Китае организаций за их поддержку Ирана», — говорится в заявлении Госдепартамента. В ведомстве также подчеркнули, что США намерены не допустить восстановления иранских программ, связанных с ядерными технологиями, после военной операции «Эпическая ярость» против Ирана.

Как отмечает Politico, санкции отражают растущее раздражение администрации Трампа позицией Пекина. По данным издания, Белый дом считает, что Китай публично призывает к деэскалации конфликта в Персидском заливе, но одновременно продолжает поддерживать иранский военный сектор.

Ранее в конце апреля Минфин США в конце апреля ввел ограничения против китайского «чайника», компании Hengli, которую ведомство считает одним из крупнейших покупателей иранской нефти. По данным Вашингтона, с 2023 года подсанкционные суда теневого флота поставили заводу более 5 млн барр. иранской нефти.

Teapots, «чайники» — небольшие это частные нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в провинции Шаньдун к югу от Пекина.

Минкоммерции Китая 2 мая запретило признавать и соблюдать санкции США против пяти китайских нефтяных компаний, обвиняемых Вашингтоном в закупках иранского топлива.

Ограничения касаются Hengli Petrochemical (Dalian), Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hebei Xinhai Chemical Group, Shouguang Luqing Petrochemical и Shandong Shengxing Chemical.

Президент США Дональд Трамп 14—15 мая посетит Пекин с визитом, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп должен был приехать в Китай в конце марта, но встречу отложили из-за эскалации с Ираном.

Politico утверждало, что поездка Трампа в Пекин станет серьезным испытанием для американской делегации. Издание отмечает, что заключение бизнес-сделок идет вразрез прошлой политики Вашингтона в рамках торговой войны двух стран. При этом Китай хочет предложить выгодные сделки — вероятно, в обмен на уступки по американским тарифам и другим торговым ограничениям.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше