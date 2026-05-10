Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский объявил о передаче РФ списков на обмен по формуле «тысяча на тысячу»

Украинский координационный штаб направил России списки для обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу». Об этом сообщил Владимир Зеленский в своём вечернем обращении.

По его словам, Соединённые Штаты Америки взяли на себя обязательства по обеспечению гарантий проведения данного обмена. Зеленский подтвердил, что обмен пленными в формате «тысяча на тысячу» находится в стадии подготовки и должен состояться.

«Обмен пленными 1000 на 1000 — готовится и должен быть проведён», — сказал он.

Ранее Россия согласилась с предложением президента США Дональда Трампа о временном перемирии с Украиной и проведении обмена военнопленными в формате «тысяча на тысячу». Американская сторона выдвинула план, который устроил Москву. Российское руководство дало добро на его реализацию.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше