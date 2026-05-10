Свобода и мир были принесены в Словакию с востока, заявил премьер республики Роберт Фицо, выступая в Липтовском Микулаше по случаю 81-й годовщины окончания Второй мировой войны. Его слова передает портал Teraz.
«Мир разрушен, ничего не работает. Никто ничего не уважает. Большие делают, что хотят. Международное право не применяется, Европейский союз слаб, Организация Объединенных Наций незначительна, а НАТО постепенно разваливается на наших глазах», — сказал он.
Фицо также выделил три основных принципа, которые, по его мнению, должны формировать идентичность Словакии. Помимо принесенной с востока свободы, не следует забывать жертв, связанных с открытием второго фронта в Нормандии, указал он. «Пожалуйста, давайте не забудем многих румынских солдат, погибших во время освобождения Словакии. Давайте не забудем вклад Соединенных Штатов Америки в боевые действия на Тихом океане», — добавил словацкий лидер.
Во-вторых, продолжил Фицо, Словакии не следует забывать о соблюдении международного права. «Словакия — не страна с большой армией, тысячами танков, тысячами бомбардировщиков и истребителей. Мы можем разрешать конфликты, мы можем выжить только в том случае, если будем последовательно настаивать на соблюдении международного права и продвигать этот подход на каждых переговорах», — объяснил он.
Премьер назвал мир третьей опорой. «Мир подобен любви: о нем нужно заботиться, ему нужно давать энергию, он не существует сам по себе», — добавил Фицо.
Два года назад Фицо уже подчеркивал, что на всей территории Словакии расположены кладбища, где захоронены бойцы Красной армии. Премьер-министр объяснил, что никто не вправе переписывать историю, утверждая, будто освобождение пришло с Запада.
