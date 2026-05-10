В США допустили, что ядерный вопрос по Ирану будет решен не дипломатией

По его словам, Вашингтон рассчитывает добиться соглашения с Тегераном, однако не исключает и другие сценарии. «Скорее всего, это будет достигнуто путем переговоров, но необязательно», — сказал Райт, комментируя перспективы урегулирования.
Министр подчеркнул, что США намерены добиться полного прекращения иранской ядерной программы.
«Мы знаем, чем это закончится. В итоге у нас будет свободное судоходство через Ормузский пролив, и иранская ядерная программа будет прекращена», — заявил он.
Райт также сообщил, что американские власти рассматривают различные варианты вывоза ядерных материалов из Ирана. По его словам, в этом может участвовать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и специалисты Минэнерго США. По его словам, Вашингтон готов вернуться к военному варианту обеспечения судоходства, если переговоры с Тегераном не дадут результата в ближайшие дни.
Накануне The Wall Street Journal писала, что Иран и США могут возобновить переговоры на следующей неделе в Исламабаде. При посредничестве третьих стран стороны готовят меморандум из 14 пунктов, который может стать основой для переговоров о прекращении конфликта, пишет газета со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, Иран готов обсуждать свою ядерную программу, однако по-прежнему не согласен передавать ядерные материалы Соединенным Штатам.
