Депутат Европарламента от Румынии и лидер оппозиционной партии SOS Romania Диана Шошоакэ разорвала флаг Евросоюза во время акции, приуроченной ко Дню Европы. Видео она опубликовала на своей странице в Facebook (деятельность корпорации Meta признана в России экстремистской и запрещена).
На кадрах Шошоакэ вместе со сторонниками разрывает флаг ЕС. Политик заявила, что таким образом хотела «забрать свою Румынию» и «получить свою часть Европы».
«Монастырь Плэвичень. Раздел сфер влияния и центров силы», — подписала женщина.
Позже евродепутат объяснила, что, по ее мнению, в стране должны отмечать не День Европы, а день независимости Румынии.
Ранее Шошоакэ уже привлекала внимание общественности резонансными акциями. В первый день работы в Европарламенте Диана Шошоакэ пришла на заседание в традиционном румынском костюме и с иконой. Тогда она заявила, что собирается пригласить священника, чтобы «освятить кабинеты», поскольку, по ее словам, и в румынском, и в европейском парламенте «есть дьяволы».
В июле 2024 года во время обсуждения кандидатуры Урсула фон дер Ляйен Шошоакэ удалили с заседания за выкрики и постоянные перебивания коллег. После этого румынский политик надела намордник в знак протеста.
Этой весной евродепутат отправила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не придавать значения «враждебным жестам» со стороны Румынии, совершаемым под покровительством НАТО и Евросоюза.
