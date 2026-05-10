Румынский евродепутат разорвала флаг ЕС в День Европы

Ранее Шошоакэ уже привлекала внимание общественности резонансными акциями. В первый день работы в Европарламенте Диана Шошоакэ пришла на заседание в традиционном румынском костюме и с иконой. Тогда она заявила, что собирается пригласить священника, чтобы «освятить кабинеты», поскольку, по ее словам, и в румынском, и в европейском парламенте «есть дьяволы».