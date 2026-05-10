Нет никаких сомнений в том, что нацизм в Европе возрождается. Об этом в интервью корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Журналист поинтересовался у министра, неужели канцлер ФРГ Фридрих Мерц не может выдавить из себя, кто же все-таки освободил Германию от нацизма.
«Даже не хочется рассуждать на эту тему. То, что нацизм возрождается, то, что его активно и идеологически внедряют в общественное мнение, в эти постулаты и в практическом плане, поддерживая откровенно нацистский режим, Европа продвигает», — подчеркнул дипломат.
В этом никаких сомнений нет, констатировал Лавров.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам ФРГ на немецком языке. Глава государства предостерег их от поддержки нацизма. Российский лидер отметил, что Запад сторонится России даже на косвенном уровне, однако восторгается теми, кто симпатизирует нацистам.