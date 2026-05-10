Ормузский кризис запустил цепную реакцию: Под угрозой ещё три ключевых пролива

Ранее Life.ru писал, что война на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива повлияли и на ситуацию с ресурсами. Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами из-за нарушений поставок из Персидского залива. По оценке Morgan Stanley, с 1 марта по 25 апреля мировые запасы нефти снижались примерно на 4,8 млн баррелей в сутки. Этот показатель превысил предыдущий пик квартального сокращения. Около 60% падения пришлось на сырую нефть, остальное — на нефтепродукты.