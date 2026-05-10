Власти Латвии предложили пост главы Минобороны работающему на Украине полковнику

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о потере доверия к министру обороны Андрису Спрудсу из-за инцидента с беспилотниками. В связи с этим она предложила на пост главы оборонного ведомства полковника вооружённых сил Райвиса Мелниса, который, по её словам, в настоящее время находится на Украине.