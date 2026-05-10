Власти Латвии предложили пост главы Минобороны работающему на Украине полковнику

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о потере доверия к министру обороны Андрису Спрудсу из-за инцидента с беспилотниками. В связи с этим она предложила на пост главы оборонного ведомства полковника вооружённых сил Райвиса Мелниса, который, по её словам, в настоящее время находится на Украине.

Силиня в социальной сети X подчеркнула, что новым министром должен стать профессионал, и выразила уверенность в компетентности Мелниса, отметив его военное образование и опыт работы на Украине.

«Я приняла решение потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. В будущем оборонным сектором должен руководить профессионал… Я предложила полковнику Райвису Мелнису занять пост министра обороны», — подчеркнула Силиня.

Сам Спрудс в воскресенье вечером объявил о своей отставке из-за инцидента с беспилотниками. По данным LSM, БПЛА, вторгшиеся в латвийское небо 7 мая, не были перехвачены. Спрудс объяснил своё решение желанием оградить армию от политических баталий.

Напомним, на территорию Латвии залетели несколько украинских дронов, летевших атаковать Россию. В городе Резекне БПЛА повредили четыре резервуара на нефтебазе, а ещё один врезался в пассажирский поезд. МИД Латвии выразил протест временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину. А МИД Украины допустил, что дроны могли сбиться с курса из-за работы российской ПВО.

Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше