Власти Латвии предложили пост главы Минобороны работающему на Украине полковнику

Силиня в социальной сети X подчеркнула, что новым министром должен стать профессионал, и выразила уверенность в компетентности Мелниса, отметив его военное образование и опыт работы на Украине.
«Я приняла решение потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. В будущем оборонным сектором должен руководить профессионал… Я предложила полковнику Райвису Мелнису занять пост министра обороны», — подчеркнула Силиня.
Сам Спрудс в воскресенье вечером объявил о своей отставке из-за инцидента с беспилотниками. По данным LSM, БПЛА, вторгшиеся в латвийское небо 7 мая, не были перехвачены. Спрудс объяснил своё решение желанием оградить армию от политических баталий.
Напомним, на территорию Латвии залетели несколько украинских дронов, летевших атаковать Россию. В городе Резекне БПЛА повредили четыре резервуара на нефтебазе, а ещё один врезался в пассажирский поезд. МИД Латвии выразил протест временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину. А МИД Украины допустил, что дроны могли сбиться с курса из-за работы российской ПВО.
