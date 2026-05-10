США нарастили число разведывательных полетов у Кубы

Риторика президента США Дональда Трампа против Кубы ужесточилась в последнее время. Он ввел против острова нефтяную блокаду, расширил санкционный режим против Кубы, заявляя, что страна представляет угрозу национальной безопасности США. В начале мая Трамп заявил, что США могут отправить к Кубе авианосец и «почти немедленно» взять ее под контроль.