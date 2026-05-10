США нарастили число разведывательных полетов у Кубы

Разведывательные самолеты и дроны США стали значительно чаще летать у берегов Кубы. С 4 февраля американские ВМС и ВВС провели как минимум 25 таких полетов, сообщает CNN со ссылкой на открытые данные платформ Flightradar24 и ADS-B Exchange.

Источник: AP 2024

Летательные аппараты приближались к двум крупнейшим кубинским городам — Гаваны и Сантьяго-де-Куба, некоторые подлетали на расстоянии примерно 64 км от побережья. При этом до февраля 2026 года фиксируемые американские полеты в этом районе были крайне редки, уточнило CNN.

Большинство полетов совершали морские патрульные самолеты P-8A Poseidon, предназначенными для наблюдения и разведки. Американские военные использовали также RC-135V Rivet Joint, специализирующиеся на сборе радиотехнической (сигнальной) разведывательной информации, высотные разведывательные беспилотники MQ-4 °C Triton.

CNN напомнило, что самолеты способны скрывать местоположение, отключая транспондеры, что поднимает вопрос, не является ли это намеренным демонстративным сигналом со стороны США в адрес Гаваны. Пентагон отказался комментировать эти данные телеканалу.

Риторика президента США Дональда Трампа против Кубы ужесточилась в последнее время. Он ввел против острова нефтяную блокаду, расширил санкционный режим против Кубы, заявляя, что страна представляет угрозу национальной безопасности США. В начале мая Трамп заявил, что США могут отправить к Кубе авианосец и «почти немедленно» взять ее под контроль.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше