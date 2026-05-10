США нарастили число разведывательных полетов у Кубы

Летательные аппараты приближались к двум крупнейшим кубинским городам — Гаваны и Сантьяго-де-Куба, некоторые подлетали на расстоянии примерно 64 км от побережья. При этом до февраля 2026 года фиксируемые американские полеты в этом районе были крайне редки, уточнило CNN.
Большинство полетов совершали морские патрульные самолеты P-8A Poseidon, предназначенными для наблюдения и разведки. Американские военные использовали также RC-135V Rivet Joint, специализирующиеся на сборе радиотехнической (сигнальной) разведывательной информации, высотные разведывательные беспилотники MQ-4 °C Triton.
Риторика президента США Дональда Трампа против Кубы ужесточилась в последнее время. Он ввел против острова нефтяную блокаду, расширил санкционный режим против Кубы, заявляя, что страна представляет угрозу национальной безопасности США. В начале мая Трамп заявил, что США могут отправить к Кубе авианосец и «почти немедленно» взять ее под контроль.