В Финляндии осадили Мерца из-за слов о визите Фицо в Москву

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема Финский выступил с критикой в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца. Он заявил, что Мерцу не стоит осуждать премьер-министра Словакии Роберта Фицо за поездку в российскую столицу, поскольку сам канцлер находится в уязвимом положении для подобных заявлений.

Источник: Life.ru

"Мерц не в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за его визит в Москву. Есть те, кто лучше с точки зрения интересов защищает Европу, и Мерц — не один из них. Сегодня быть европейцем значит договариваться о дипломатическом решении с Москвой по Украине, — написал политик в соцсети X.

До этого Мерц заявил, что Фицо ждёт беседа о его визите в Москву на празднование Дня Победы.

Напомним, глава правительства Словакии 9 мая находился в Москве на праздновании Дня Победы и провёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Его встретили с оркестром и почётным караулом. Политик также заявлял, что рассчитывает восстановить нормальные отношения между Братиславой и Москвой, несмотря на новые политические трудности.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше