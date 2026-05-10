Алиев назвал пустословием заявления европейских лидеров в Ереване

«Некоторые иностранные лидеры, которые сегодня приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев, были у власти в своих странах и в 2020 году — что же они тогда не приехали и не помогли Армении? Пустословие и ничего более», — заявил Алиев.
Азербайджанский лидер также сказал, что европейские политики занимаются пустословием, поэтому уровень их поддержки в собственных странах, по его словам, составляет 10−15%.
В начале мая 2026 года в Ереван прибыли представители высшего руководства Евросоюза и лидеры западных стран. Среди них были президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава ЕС Антониу Кошта. Они приехали для участия в восьмом саммите Европейского политического сообщества и первом двустороннем саммите ЕС — Армения.
Там же присутствовал и Владимир Зеленский. Он приехал в Армению на саммит Европейского политического сообщества. На площадке мероприятия экс-комик вновь напомнил европейским странам о необходимости финансовой поддержки Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его визит «настоящим подарком» для армян. По её словам, появление Зеленского помогает лучше понять планы Евросоюза в отношении Армении. В Кремле, в свою очередь, назвали ненормальным то, что Ереван предоставил Зеленскому трибуну для антироссийских заявлений.
