Трамп пригрозил, что Ирану «будет не до смеха» после игр с США

Иран «играл в игры» в США и остальными странами мира со времен Исламской революции, затягивая разрешение важных вопросов, но этому пришел конец, заявил в Truth Social американский президент Дональд Трамп.
«В течение 47 лет иранцы водили нас за нос, заставляя ждать, убивая наших людей своими придорожными бомбами, подавляя протесты, а недавно уничтожили 42 000 невинных, безоружных протестующих и смеясь над нашей, теперь уже СНОВА ВЕЛИКОЙ страной. Теперь им будет не до смеха», — написал он.
По мнению Трампа, Иран «сорвал джекпот», когда президентом США избрали Барака Обаму, в результате действий которого была заключена сделка с Тегераном со смягчением санкций.
«Сотни миллиардов долларов, в том числе $1,7 млрд наличными, доставленные в Тегеран, были преподнесены им на блюдечке. Все банки в Вашингтоне, Вирджинии и Мэриленде были опустошены — денег было так много, что, когда они прибыли, иранские бандиты понятия не имели, что с ними делать. Они никогда не видели таких денег и никогда больше не увидят. Деньги выносили из самолета в чемоданах и сумках, и иранцы не могли поверить своей удаче», — утверждает Трамп.
