Иран предостерег Францию и Британию от отправки кораблей в Ормузский пролив

Минобороны Британии объявило об отправке эсминца типа 45 HMS Dragon на Ближний Восток для участия в потенциальной операции по защите судоходства в Ормузском проливе. 6 мая Франция сообщила Ирану и США, что ее авианосец «Шарль де Голль» вместе с размещенными на нем истребителями Rafale прошел через Суэцкий канал по пути в Аденский залив. К миссии Британии и Франции присоединились около 50 стран.