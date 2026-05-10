В Frontex предупредили о риске контрабанды оружия с Украины в Европу

Заместитель главы Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) Ларс Гердес заявил о риске крупномасштабной нелегальной перевозки оружия с Украины в страны Европы после возможного прекращения огня или урегулирования конфликта.

Источник: AP 2024

В беседе с изданием Die Welt он указал, что после завершения активных боевых действий на территории Украины сохранятся крупные объемы вооружений, боеприпасов и взрывчатых веществ.

«Дело может дойти до контрабанды оружия в значительных масштабах. Это может стать проблемой безопасности для Европы», — отметил Гердес.

Он добавил, что существует вероятность попадания такого оружия к преступным группам или террористам.

Как подчеркнул Гердес, возможен сценарий, аналогичный тому, что имел место после конфликтов на территории бывшей Югославии, однако в данном случае речь идет об образцах вооружений нового поколения.