Пакистан передал США ответ Ирана на мирную инициативу

Тегеран передал свой ответ днем 10 мая. Согласно предложенному плану, переговоры пока будут сосредоточены на прекращении войны в регионе, передает Tasnim.
8 мая The New York Times со ссылкой на иранских чиновников сообщила, что Тегеран и Вашингтон обсуждают временное 30-дневное соглашение о прекращении боевых действий и возобновлении судоходства через Ормузский пролив. План предполагает снятие блокады с иранских портов, открытие пролива и прекращение огня на время переговоров о постоянной сделке.
Главным препятствием остаются разногласия по ядерной программе Ирана. США требуют передачи запасов высокообогащенного урана, закрытия трех объектов и остановки обогащения на 20 лет. Тегеран предлагает передать часть урана третьей стране, возможно России, и приостановить обогащение на 10−15 лет, но отказывается закрывать объекты.
