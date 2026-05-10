Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пакистан передал США ответ Ирана на мирную инициативу

Пакистан, выступающий посредником в переговорах между США и Ираном, передал американской стороне ответ Ирана по предложению США.

Источник: РБК

Пакистан, выступающий посредником в переговорах между США и Ираном, передал американской стороне ответ Ирана по предложению США. Об этом сообщает Al Jazeera в телеграм-канале со ссылкой на пакистанский дипломатический источник.

Тегеран передал свой ответ днем 10 мая. Согласно предложенному плану, переговоры пока будут сосредоточены на прекращении войны в регионе, передает Tasnim.

8 мая The New York Times со ссылкой на иранских чиновников сообщила, что Тегеран и Вашингтон обсуждают временное 30-дневное соглашение о прекращении боевых действий и возобновлении судоходства через Ормузский пролив. План предполагает снятие блокады с иранских портов, открытие пролива и прекращение огня на время переговоров о постоянной сделке.

Главным препятствием остаются разногласия по ядерной программе Ирана. США требуют передачи запасов высокообогащенного урана, закрытия трех объектов и остановки обогащения на 20 лет. Тегеран предлагает передать часть урана третьей стране, возможно России, и приостановить обогащение на 10−15 лет, но отказывается закрывать объекты.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше