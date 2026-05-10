WSJ описал крах богатейшего жителя Лос-Анджелеса с уборщицей-миллионершей

Американский предприниматель Гэри Уинник — основатель телекоммуникационной компании Global Crossing и один из самых заметных филантропов Лос-Анджелеса конца 1990-х — потерял свое многомиллиардное состояние и после смерти оставил семье долги и угрозу потери имущества. Об этом пишет The Wall Street Journal.
При жизни Уинник считался символом эпохи доткомов. Его компания Global Crossing, строившая подводные волоконно-оптические линии связи, менее чем за два года превратила его в миллиардера с состоянием около $6,2 млрд. Это произошло быстрее, чем взлет нефтяного магната эпохи «позолоченного века» Джона Д. Рокфеллера или соучредителя Microsoft Билла Гейтса.
В 2001 году произошел один из крупнейших фондовых коллапсов новейшей истории — обвалился технологический индекс NASDAQ. Вместе с падением индекса лопнул пузырь доткомов — обанкротилось огромное количество интернет-стартапов. Даже те компании, бизнес которых был налажен, понесли огромные убытки.
Уже в 1990-х Уинник вместе с женой и двумя маленькими сыновьями переехали в Лос-Анджелес, там у них родился третий ребенок. Тогда же на фоне бума интернет-компаний Global Crossing стала одной из самых быстрорастущих телекоммуникационных компаний мира. Бизнес строился на идее, что интернет-трафик потребует глобальной сети подводных кабелей, а владельцы инфраструктуры получат контроль над будущим цифровых коммуникаций.
Издание Los Angeles Business Journal называло Уинника самым богатым человеком Лос-Анджелеса — он пожертвовал миллионы долларов городскому зоопарку и приобрел самый дорогой дом в стране.
«Он настолько богат, что его домработница, которой он подарил акции компании, которую сам же и создавал, теперь сама миллионерша, — писала газета Los Angeles Times в 1999 году. — У нее скоро появится своя собственная домработница».
Однако уже в начале 2000-х компания оказалась перегружена долгами. Спрос на телеком-мощности оказался значительно ниже прогнозов, а крах доткомов лишил Global Crossing ключевых клиентов. В январе 2002 года компания подала заявление о банкротстве, став одним из крупнейших символов пузыря интернет-эпохи.
Несмотря на крах бизнеса, образ жизни Уинника практически не изменился. Он вместе с семьей продолжал жить в роскошном поместье Casa Encantada в престижном районе Лос-Анджелеса Бел-Эйр, владел домом в Малибу, квартирой в нью-йоркском отеле Sherry-Netherland и коллекцией искусства, которая включала в себя работы Эдварда Хоппера и Сая Твомбли. Он жертвовал десятки миллионов долларов на благотворительность, поддерживал Музей современного искусства в Нью-Йорке и был близок к бывшему президенту США Биллу Клинтону.
Главным символом его богатства стала Casa Encantada — историческая усадьба площадью около 40 тыс. кв. футов на участке в 8,5 акра. В 2000 году Уинник купил ее за рекордные на тот момент $94 млн. На реконструкцию ушли еще десятки миллионов долларов: над проектом работал архитектор Питер Марино, а отделкой занимались европейские мастера.
После смерти Уинника в ноябре 2023 года выяснилось, что значительная часть активов была заложена под крупные кредиты. По данным судебных документов, в 2020-м предприниматель получил в инвестиционной компании CIM Group кредитную линию на $100 млн. Обеспечением выступили Casa Encantada, дом в Малибу, произведения искусства и ювелирные украшения семьи. Позднее размер долга вырос примерно до $155 млн.
Вдова бизнесмена Карен Уинник утверждает, что не знала о реальном финансовом положении семьи. В судебных материалах она заявила, что супруг скрывал масштаб долгов и необходимость постоянно занимать деньги для поддержания привычного уровня жизни.
Осенью 2025 года CIM Group начала процедуру взыскания залогового имущества с наследников Уинника. На торги должны были выставить Casa Encantada и дом в Малибу. Однако аукцион в последний момент был остановлен по решению суда после иска со стороны вдовы Уинника. Она обвинила компанию в попытке реализовать схему loan-to-own, при которой кредитор сознательно подталкивал заемщика к дефолту ради получения контроля над дорогостоящими активами. В компании эти обвинения отвергают.
