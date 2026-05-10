Внучка Трампа Кай разрыдалась и рассказала о «страшной главе своей жизни»

Внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп расплакалась во время нового видео на YouTube, рассказывая о завершении школы и предстоящих переменах в жизни. Об этом пишет Irish Star.
18-летняя Кай опубликовала влог, посвященный своей последней неделе в старшей школе. Во время разговора с друзьями девушка не смогла сдержать эмоций и призналась, что боится нового жизненного этапа.
«Это новая глава. Это страшно, но в то же время волнительно и грустно. Это все эмоции сразу», — сказала Кай Трамп.
По словам внучки американского лидера, ей тяжело расставаться с друзьями, с которыми она училась много лет.
«Это наша последняя неделя школы. Наше последнее воскресенье», — заявила она, после чего расплакалась перед камерой.
В ролике Кай рассказала, что часть ее друзей уезжает учиться в другие колледжи, а сама она готовится к новому этапу жизни после окончания школы.
Ранее девушка также сообщала подписчикам о проблемах со здоровьем после турнира Masters 2026. По словам Кай Трамп, у нее произошла сильная аллергическая реакция после использования мыла для рук вместо средства для снятия макияжа.
«Мне пришлось делать укол со стероидами. Это было очень страшно», — рассказывала она.
Кай Трамп активно ведет соцсети и YouTube-канал, где регулярно публикует видео о своей повседневной жизни, учебе, спорте и семье президента США.