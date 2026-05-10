Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович посоветовал, во что вкладываться Европе, сказав о судьбе Volkswagen

Вольфович посоветовал, во что вкладываться Европе, напомнив о судьбе Volkswagen.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1» посоветовал, во что вкладываться Европе, сказав о судьбе автогиганта Volkswagen.

Вольфович, в частности, напомнил, что Польша и Германия наращивают свои военные возможности.

«Германия заявила о том, что хочет создать самую сильную армию в Европе численностью свыше 450 тысяч человек. Она впервые после Великой Отечественной войны начала подавать голос и заявлять о себе как о самой мощной стране», — привел пример госсекретарь Совбеза Беларуси.

Вместе с тем Александр Вольфович отметил сложную ситуацию в экономике ФРГ:

«Они закрывают нормальные заводы. Volkswagen, на которых ездил весь мир, уже закрывается. Решится экономика. Ухудшаются социально-экономические условия жизни европейских граждан. Хотелось бы, чтобы и польское, и немецкое руководство, да и вообще европейское посмотрело на мирные вопросы, на развитие социально-экономических вопросов прежде всего».

А с учетом большого числа военных учений у границ Беларуси, роста военных бюджетов, закупки новых образцов техники Вольфович дал совет европейским странам:

«Лучше бы они покупали комбайны и трактора для того, чтобы выращивать хлеб».

Тем временем чиновница сказала, можно ли отказаться от прохождения учебно-полевых сборов для 10-классников в Беларуси.

А контакт-центр Мингорисполкома 142 получает до 60 звонков в день с одним и тем же вопросом.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше