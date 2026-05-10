Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович посоветовал, во что вкладываться Европе, сказав о судьбе Volkswagen

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1» посоветовал, во что вкладываться Европе, сказав о судьбе автогиганта Volkswagen.
Вольфович, в частности, напомнил, что Польша и Германия наращивают свои военные возможности.
«Германия заявила о том, что хочет создать самую сильную армию в Европе численностью свыше 450 тысяч человек. Она впервые после Великой Отечественной войны начала подавать голос и заявлять о себе как о самой мощной стране», — привел пример госсекретарь Совбеза Беларуси.
Вместе с тем Александр Вольфович отметил сложную ситуацию в экономике ФРГ:
«Они закрывают нормальные заводы. Volkswagen, на которых ездил весь мир, уже закрывается. Решится экономика. Ухудшаются социально-экономические условия жизни европейских граждан. Хотелось бы, чтобы и польское, и немецкое руководство, да и вообще европейское посмотрело на мирные вопросы, на развитие социально-экономических вопросов прежде всего».
А с учетом большого числа военных учений у границ Беларуси, роста военных бюджетов, закупки новых образцов техники Вольфович дал совет европейским странам:
«Лучше бы они покупали комбайны и трактора для того, чтобы выращивать хлеб».
