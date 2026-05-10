WSJ сообщила о пропаже Хаменеи в критически важный для Ирана момент

Его отсутствие становится серьёзной проблемой для Тегерана. В иранском руководстве возникли разногласия — сторонники жёсткой линии критикуют более умеренных политиков, включая спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, считая его слишком склонным к компромиссам.
Некоторые радикалы даже разместили в соцсетях призывы к Хаменеи записать хотя бы голосовое сообщение, чтобы высказаться по поводу переговоров, указывает издание.
Ранее сообщалось, что состояние верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, получившего травмы в феврале, значительно улучшилось. Во время авиаудара Хаменеи потерял равновесие из-за ударной волны и получил несколько повреждений. Спина полностью прошла, травма колена пока находится в стадии заживления. В ближайшее время она должна окончательно прийти в норму.
