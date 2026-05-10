«Свобода пришла с востока»: Фицо после поездки в Москву напомнил Словакии о Красной Армии

«Свобода и мир пришли в Словакию с востока. Не будем об этом забывать», — сказал Фицо.
Премьер выступил на следующий день после возвращения из Москвы. Там 9 мая он поблагодарил Красную Армию за освобождение Словакии от фашизма. Фицо также выразил тревогу из-за нынешней международной ситуации. По его словам, прежний мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны, разрушен.
Напомним, 9 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо находился в Москве на праздновании Дня Победы. В российской столице он провёл переговоры с президентом Владимиром Путиным. Политика встретили с оркестром и почётным караулом. Словацкий премьер также заявлял, что рассчитывает восстановить нормальные отношения между Братиславой и Москвой, несмотря на новые политические трудности.
При этом визит Фицо вызвал недовольство у части европейских политиков. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что со словацким премьером предстоит разговор из-за его поездки в Москву на празднование Дня Победы. Позже в Финляндии раскритиковали Мерца за эти слова, указав на недопустимость давления на лидера другой страны из-за его участия в памятных мероприятиях.
